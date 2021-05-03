Москва, , 18:00 — REGNUM Законопроект, направленный на совершенствования правового регулирования деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами, внесла в Госдуму Брянская облдума, передает корреспондент ИА REGNUM 3 мая.

Сейчас статус регионального оператора присваивается на срок не более чем десять лет.

Юридическое лицо может быть лишено статуса регионального оператора по основаниям, определенным правилами обращения с твердыми коммунальными отходами.

По мнению авторов инициативы, закрепление дополнительного правового регулирования, предполагающего лишения статуса регионального оператора на уровне федерального законодательства позволит повысить уровень ответственности и добросовестности работы регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами и будет способствовать снижению факторов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

Предлагается установить, что регоператор может потерять свой статус также в случае неоднократного (более двух раз в течение года) нарушения требований, ответственность за которые предусмотрена КоАП. То есть за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований и требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления, повлекших причинение вреда здоровью людей или окружающей среде.