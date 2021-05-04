Ульяновск, , 07:19 — REGNUM В Ульяновской области под наблюдением в условиях пандемии коронавируса остаются более 8,2 тыс. контактных лиц. Это следует из данных регионального управления Роспотребнадзора.

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По оперативной информации ведомства, с начала пандемии в регионе провели 854 115 лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию. Тесты сдали 817 275 человек.

За последние сутки в Ульяновской области выявлено 88 случаев заражения коронавирусом. Под наблюдением остаются 8265 контактных лиц.

Как сообщало ИА REGNUM 3 мая, за последние сутки в Ульяновской области умерли восемь пациентов с коронавирусом, при этом с 28 апреля каждые сутки в регионе умирают от COVID-19 по восемь человек. Всего с начала пандемии в области скончались 1200 пациентов.