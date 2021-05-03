Нью-Дели, , 17:56 — REGNUM За истекшие сутки на территории Индии выявили свыше 368 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 3 мая сообщает министерство здравоохранения и благосостояния семьи Индии.

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По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 368 147 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 19 925 604.

Также сообщается, что за это же время в Индии от COVID-19 скончались 3417 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 218 959.

Отметим, днем ранее в Индии за сутки было выявлено 392 488 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.

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