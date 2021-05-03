Москва, , 17:52 — REGNUM Госдума планирует подготовить детальный план реализации послания президента РФ Федеральному собранию, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«В течение недели до следующего пленарного заседания проведем обсуждение вопроса реализации послания президента совместно с профильными комитетами и подготовим детальный план его исполнения», — цитирует Володина сайт нижней палаты парламента.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава государства, в частности, поручил правительству обеспечить до 1 сентября единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей семьям с детьми в возрасте от шести до 18 лет, следует из перечня поручений, опубликованного на сайте Кремля по итогам послания Федеральному собранию.

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