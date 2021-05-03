Вашингтон, , 18:08 — REGNUM Белый дом пока не принял решение по поводу бойкота зимних Олимпийских игр в Пекине, но не отрицает такую возможность. Об этом 3 мая заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в программе 60 Minutes на канале CBS.

Уточняется, что администрация президента США Джо Байдена еще даже не начинала рассматривать вопрос о бойкоте Олимпиады в Пекине. Однако, добавил Блинкен, Белый дом не исключает, что решение о бойкоте может быть принято.

Напомним, ранее пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс заявил, что американские власти считают Пекин виновным в нарушении прав человека и в геноциде уйгуров и по этой причине будут обсуждать вопрос бойкота путем «тесных консультаций» Вашингтона со своими партнерами и союзниками.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта глава Национального олимпийского комитета США Сьюзан Лайонс заявила, что ее организация не поддерживает идею бойкота Олимпийских игр 2022 года в Пекине и считает подобный шаг неэффективным.