Вашингтон, , 17:44 — REGNUM Коллективный иммунитет к COVID-19 вряд ли будет сформирован в Соединенных Штатах из-за большого количества штаммов и высокой доли нежелающих вакцинироваться. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на экспертов.

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По данным издания, порядка 30% жителей США сомневаются в необходимости прививаться. Вместе с тем для формирования коллективного иммунитета к британскому штамму требуется наличие антител у 80% населения.

Однако, как пишет издание, такие подсчеты весьма относительны. Так, для полной победы над COVID-19 необходим высокий уровень иммунитета у всего человечества.

Как сообщало ИА REGNUM, в США за последние 24 часа выявили 29 367 новых случаев заражения коронавирусом. С учетом этих данных общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в Соединенных Штатах превысило 32,42 млн.

При этом количество скончавшихся от COVID-19 за последние сутки составило 323, а общее число перевалило за отметку в 577 045.

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