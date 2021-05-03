Триполи, , 17:38 — REGNUM В аэропорту Митига в Триполи приземлился самолет с турецкой делегацией, в состав которой входят министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, начальник генштаба страны Яшар Гюлер, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и глава национальной разведывательной организации Хакан Фидан. Об этом 3 мая сообщает Anadolu Ajansı.

Представители ливийских властей и посол Турции в Триполи Кенан Йылмаз встретили в аэропорту турецкую делегацию.

Ожидается, что Акар посетит расположение турецких военных, а также встретится с представителями ливийских властей.

Как передавало ИА REGNUM, 25 апреля в министерстве национальной обороны Турции сообщили, что вооруженные силы Турции нанесли удары по объектам боевиков на севере Ирака в рамках операций Pençe-Şimşek и Pençe-Yıldırım.

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