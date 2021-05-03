3 мая 2021 | Время чтения 7 мин

В сети отреагировали на слова бывшего депутата Рады Надежды Савченко, в соответствии с которыми, если бы не массовое убийство мирных людей 2 мая 2014 года в Одессе, то ситуация в регионе могла быть хуже, чем сейчас.

Оксана Переможенко, , 18:31 — REGNUM По мнению бывшего депутата украинского парламента Надежды Савченко, если бы в Одессе 2 мая 2014 года не произошло массового убийства мирных граждан, то в регионе якобы была бы провозглашена Одесская Народная Республика, и могло, по ее мнению, быть хуже, чем сейчас. Об этом политик рассказала 3 мая в эфире украинского канала «НАШ».

Надежда Савченко Иван Шилов © ИА REGNUM

"Мы сейчас смотрим на эти события как на трагедию. В любом случае гибель людей, с которыми не справилась правоохранительная система государства, гражданских людей, мирных людей, это трагедия… Мы… в дальнейшем… видели… Донбасс, и у нас остались ЛНР, ДНР и остался «аннексированным» Крым. Если бы не было принято решение каждым человеком индивидуально… их же никто не побуждал ни с одной, ни с другой стороны ни на Куликово поле идти, ни на… марш соответственно выходить… Люди приняли какую-то свою идеологическую догму, которую они начали защищать, отстаивать. И если бы… этого не произошло… наверное, мы бы имели еще какую-то ОНР, а в Харькове еще какую-то ХНР… И мирная Одесса сейчас… проклинает государство, которое это (трагедию 2 мая — М. Р.) допустило, но при этом все понимают, что могло быть хуже…» — сказала Савченко.

Люди оценили заявление Савченко. Соответствующие комментарии они оставили под видеозаписью фрагмента эфира в видеохостинге YouTube на канале «НАШ». Высказывание Савченко вызвало шквал критики в ее адрес.

Сгоревший Дом профсоюзов, Куликово поле, 10 мая 2014 НОВОРОСС

«Надеялся, что она полностью «протрезвела», а нет! Ещё бреда у ней в голове прилично!!!» — пишет Владимир В.

«Убийца оправдывает убийц. Слушайте её, люди, она вас приведет в светлое будущее… Еще и умно-озабоченное лицо делает», — добавила Лика Л.

«Это жесть, оправдывает убийство… О чем с такими говорить?..» — спросила Светлана К.

«Шо Гадя мелет? Могло быть и гирше?! Зато сейчас очень сладко на Украине…» — отметила Лика Лика.

«Как говорят — и тюрьма не исправит…» — пишет O. Diachenko.

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«Савченко, ты с ума сошла!!! 21-й век на дворе, а тут убийство, убийство среди белого дня на глазах сотен людей!!! Что за страна, жуть», — отреагировала Ольга.

Мемориалы жертвам событий 2 мая 2014 года у сгоревшего здания Дома профсоюзов в Одессе Vasyatka1

«2 Мая в Одессе — позор всего человечества. Все молчат либо из-за бабла, либо боятся», — пишет Саша И.

«Это же ужас, что она говорит!!! Погибли люди в мирное время, что за бред??? Не согласна ни с одним словом», — отреагировала Galina Z.

«Такие в концлагерях надсмотрщиками были», — отметила Сергей С.

«По Гадиной логике, нужно заранее пожечь людей в Киеве, Полтаве, Днепропетровске… Ну, чтобы уж наверняка не было пророссийских регионов», — в свою очередь добавил Vladimir K.

«Надька, давай ка Гитлера еще отмажь, как ты это умеешь!» — призвал Доръям А.

«Т. е. надо было заживо сжечь мирных людей, чтобы не было ОНР? Все так просто? Я ничего не пропустила? А кто-то хотел бы быть на ИХ месте? Например, сама Надя? Заживо сгореть за то, что твои взгляды отличаются от правительственных? Кто-то ещё хочет на ИХ место? Цель оправдывает средства, да Надя??» — адресовала Савченко свой вопрос Oksana M.

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«Ну и была бы ОНР, кому было бы плохо? Заводы бы работали, тарифы были бы меньше, и медицина была бы не Супрун», — отреагировала Татьяна Ш.

«Если бы другие города Украины поддержали Донбасс, то никакой войны вообще не было бы!» — подчеркнула Al Mira.

«Что она несёт?!» — спросил Anatoliy K.

«Надька, ты все мозги пропила, даже если сейчас ведешь трезвый образ жизни… Но, видно, прежнее злоупотребление алкоголем и табаком дали свои последствия спустя несколько лет», — написала Юлия Л.

«А кто эту «власть» звал во власть? Был совершён госпереворот, с чем люди были не согласны, и эта конченая власть пошла по трупам и организовала этот крематорий в Одессе. Что она мелет?» — задалась вопросом Рахиль Израиль.

«2 мая не было бы в Одессе, если бы не было Майдана. И не нужно искать другие причины и искать виновных в своих бедах. Савченко, не неси чушь», — призвала Inna D.

Мемориалы жертвам событий 2 мая 2014 года у сгоревшего здания Дома профсоюзов в Одессе Vasyatka1

«Если бы не 2 мая, не было бы ДНР и ЛНР», — добавил Liu Xiangcheng.

«Что она несёт, сгорели заживо ни в чем не повинные люди, а ублюдки, добивающие людей на земле? Они до сих пор на свободе!!» — отметил greg c.

«Зато мы приобрели государство, которое ненавидит большая часть населения, в котором люди боятся жить и растить детей. А Надя как была убийцей, так и осталась», — отметил Дмитрий К.

«Одесситы не оплакивают потери с обеих сторон. Мы оплакиваем только жертв, погибших в Доме профсоюзов. И никаких других… А почему Савченко не сказала, что могло быть и лучше? Без этих убийств и сжигания людей? Она же это оправдывает: давайте это оставим и будем жить дальше! Значит все хорошо? Просто это забыть? Никого не наказать за это, не предупредить следующие убийства?.. Хрен бы Украина выжила как государство без Юга и выхода к морю! Остались бы со своими лысыми карпатскими лесами! Поэтому и держали Одессу до последнего и жгли людей. И сейчас сожгут с помощью ручных нацистов, если нужно будет… Страшно жить в такой стране и отвратительно», — подчеркнула Iryna B.

«Надя оправдала террор! Я думала она поумнела, ан нет! Если бы Украина разделилась на республики — стала бы федеративной, как многие страны, — сохранила бы государственность, а так они только загнали джина в бутылку, все равно рано или поздно бабахнет и тогда уже осколочки разлетятся по закоулочкам! Нельзя «впихнуть невпихуемое» — ослабили бы поводок, дали большую свободу регионам, не было бы такого бардака. Но, увы… Идея унитарности — это для отдельно взятого региона с компактно проживающим населением, но не для многонационального лоскутного одеяла, накроенного из разных по менталитету территорий. Все это от амбиций при селюковском слабоумии. Они боятся разумных людей, разумных идей, поэтому крах неизбежен», — отметила Галина М.

«Если бы не 2 мая 2014 г. в Одессе, то не было бы ДНР и ЛНР. Пламя Одессы стало последней искрой, которая зажгла военное противостояние мирных жителей Донбасса и проведение Референдума на этих территориях… Думала Савченко отрезвела… Ан нет… ОШИБЛАСЬ — МАРАРЗМ КРЕПЧАЕТ!!! СТАРЕЕТ ТЁТУШКА… СТАРЕЕТ…» — добавила Ирина П.

«Какие «ОНР» и «ХНР»? Одесса, Херсон, Николаев, не говоря о Донбассе, всё это исконно РУССКИЕ земли, подаренные Россией в 1922 году во время образования СССР. Украина — это искусственное образование, так же, как прибалтийские республики и Молдавия, получившие свой статус республик в составе СССР, а в последствии и отдельных стран. Самостоятельно жить или быть субъектами они не могут без спонсора. Вот и тявкают из подворотни дяди Сэма, в надежде, что он их прикроет», — подытожил Владимир Д.

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