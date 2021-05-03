Волгоград, 3 мая 2021, 17:27 — REGNUM Жители Волгограда простились с воспитанницами детской спортивной школы, которые погибли в дорожно-транспортном происшествии в Ставропольском крае. Об этом 3 мая сообщили в пресс-службе городского комитета по физической культуре и спорту.
На церемонии прощания присутствовали родные и друзья детей, а также спортсмены, тренеры и одноклассники погибших.
Спортсмены были похоронены на Моторном, Ворошиловском, Алюминиевском и Краснооктябрьском кладбищах.
Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Ставропольском крае с участием грузовика, легкового автомобиля и пассажирского микроавтобуса. В момент аварии в автобусе находились 14 детей и четверо взрослых, которые ехали на спортивные соревнования из Волгограда в Черкесск. На месте ДТП погибли пятеро детей, госпитализированы девять человек.
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