Волгоград, , 17:27 — REGNUM Жители Волгограда простились с воспитанницами детской спортивной школы, которые погибли в дорожно-транспортном происшествии в Ставропольском крае. Об этом 3 мая сообщили в пресс-службе городского комитета по физической культуре и спорту.

На церемонии прощания присутствовали родные и друзья детей, а также спортсмены, тренеры и одноклассники погибших.

Спортсмены были похоронены на Моторном, Ворошиловском, Алюминиевском и Краснооктябрьском кладбищах.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Ставропольском крае с участием грузовика, легкового автомобиля и пассажирского микроавтобуса. В момент аварии в автобусе находились 14 детей и четверо взрослых, которые ехали на спортивные соревнования из Волгограда в Черкесск. На месте ДТП погибли пятеро детей, госпитализированы девять человек.

Читайте также: Ространснадзор рассказал о попавшем в ДТП под Ставрополем автобусе