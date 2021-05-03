Челябинск, , 17:22 — REGNUM Ещё трое жителей Челябинской области перевели свои деньги мошенникам. Об этом сообщает региональный главк МВД.

Жертвами звонивших лжесотрудников банков стали 35-летний житель Миасса, а также пенсионеры из Челябинска и Троицка. Они «подарили» мошенникам около 700 тысяч рублей.

По данным полиции, звонившие представились им сотрудниками банков, причём именно тех, в которых у граждан был и открыты счета. Они сообщил им о якобы подозрительной активности на счетах и предложили перевести средства на «безопасный» счёт, что те и сделали.