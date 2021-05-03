Ереван, , 17:18 — REGNUM За кандидатуру исполняющего обязанности главы правительства Армении Никола Пашиняна на пост премьер-министра страны не проголосовали на специальном заседании депутаты парламента. Об этом 3 мая сообщает Sputnik Армения.

В сообщении говорится, что воздержались от голосования 75 парламентариев, один проголосовал за, трое — против.

Отмечается, что оппозиционная фракция «Просвещенная Армения» отдала на специальном заседании голоса против, оппозиционная фракция «Процветающая Армения» участия в заседании не приняла, фракция «Мой шаг» воздержалась от голосования.

10 мая в парламенте Армении состоится второй этап голосования.

Как передавало ИА REGNUM, 26 апреля пресс-служба парламента Армении сообщила, что 3 мая в парламенте страны пройдёт специальное заседание по вопросу избрания нового премьер-министра страны.

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