Москва, , 17:15 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству обеспечить в августе 2021 года единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей семьям с детьми от шести до 18 лет. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Правительству … предоставление в августе 2021 года единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей в возрасте от шести до 18 лет, предусмотрев для школьников-инвалидов особый порядок осуществления такой выплаты», — говорится в поручении.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля президент России Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию предложил выплатить на всех школьников, в том числе первоклассников этого года, по 10 тыс. рублей. Он также призвал довести оплату больничных по уходу за ребёнком до семи лет до полного объёма зарплаты матери.

Кроме того, с 1 июля 2021 года детям от 8 до 16 лет, которые воспитываются в таких семьях, будет назначена выплата, средний размер которой составит 5650 рублей.

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