Флоренция, Италия, , 17:14 — REGNUM 30-летний российский нападающий итальянской «Фиорентины» Александр Кокорин восстановился от травмы и вернулся в общую тренировочную группу команды. Об этом 3 мая сообщила пресс-служба итальянского клуба на официальном Twitter-аккаунте.

Кокорин перешел в «Фиорентину» 21 января 2021 года из московского «Спартака». «Фиалки» отдали за футболиста 4,5 миллиона евро.

Большую часть второй половины сезона Кокорин пропустил из-за мышечной травмы, полученной третьего марта в матче 25-го тура Серии А с «Ромой».

В текущем сезоне российский нападающий принял участие в трех матчах Серии А. Суммарно на поле футболист провел 77 минут.

После 34-х туров «Фиорентина» с 35-ю очками идет на четырнадцатой позиции в турнирной таблице итальянского первенства.