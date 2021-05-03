Вашингтон, , 17:25 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена еще не готова делиться вакцинами от COVID-19 с другими странам. Об этом сообщает 3 мая CNN со ссылкой на представителей Госдепа.

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Гейл Смит, координатор администрации США по безопасности в области здравоохранения и глобальному реагированию на пандемию, сказала в телефонном разговоре с репортерами, что «администрация точно примет решение основываясь на том, как мы можем повлиять на распространение вируса, какие страны испытывают самую острую нужду и что будет самым эффективным».

Отвечая на вопрос, есть ли у администрации опасения на счет России и Китай, которые опережают Соединенные Штаты по темпам глобальной вакцинации, Смит заявила, что США не пытаются использовать вакцинацию в «политических целях».

«Россия и Китай активно призывают страны купить их вакцины. Честно говоря я думаю, что они выставят свои вакцины, как товары на базаре. Я могу вас уверить, что с точки зрении США, наши намерения не в том, чтобы торговать вакцинами или поощрять их использование в политических целях, но чтобы они могли служить инструментом для победы над пандемией», — отметила Смит.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не будут делиться вакцинами от COVID-19 с другими странами до тех пор, пока все американцы не будут вакцинированы.