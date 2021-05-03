Мадрид, , 17:08 — REGNUM 27-летний фланговый защитник «Наполи» и национальной сборной Албании Эльсеид Хюсай может продолжить карьеру в Испании. На игрока претендует мадридский «Атлетико», который испытывает дефицит на позицию защитника левого фланга. Об этом 3 мая сообщила испанская газета Mundo Deportivo.

Transfermarkt оценивает албанского футболиста в 14 миллионов евро. Соглашение игрока с неаполитанским клубом рассчитано до конца текущего сезона.

В текущем сезоне итальянской Серии А Хюсай принял участие в 20-ти матчах, в которых отметился двумя голевыми передачами.

После 34-х туров «Наполи» с 67-ю очками занимает пятую строчку в турнирной таблице Серии А.