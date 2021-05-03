Александр Полегенько, 3 мая 2021, 18:31 — REGNUM Крым — родина тюльпанов, вовсе не Голландия и не Турция, как многие считают. Тюльпаны начали свое шествие по миру именно из Крыма.
Дикие тюльпаны среди селекционеров всегда ценились невероятно дорого, и в свое время сначала турки, а затем голландцы приезжали именно сюда, в крымские степи, за образцами популярных в наше время цветов.
Каждый год в Никитском ботаническом саду проходит Парад тюльпанов, на котором можно увидеть большое разнообразие видов и сортов этих весенних цветов.