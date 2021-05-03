Александр Полегенько, 3 мая 2021, 18:31 — REGNUM Крым — родина тюльпанов, вовсе не Голландия и не Турция, как многие считают. Тюльпаны начали свое шествие по миру именно из Крыма.

Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду в Крыму
Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду в Крыму
Александр Полегенько © ИА REGNUM
На Параде тюльпанов можно увидеть большое разнообразие видов и сортов этих весенних цветов
На Параде тюльпанов можно увидеть большое разнообразие видов и сортов этих весенних цветов
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду в Крыму
Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду в Крыму
Александр Полегенько © ИА REGNUM

Дикие тюльпаны среди селекционеров всегда ценились невероятно дорого, и в свое время сначала турки, а затем голландцы приезжали именно сюда, в крымские степи, за образцами популярных в наше время цветов.

Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду в Крыму
Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду в Крыму
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду в Крыму
Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду в Крыму
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду в Крыму
Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду в Крыму
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду в Крыму
Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду в Крыму
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду в Крыму
Гости фотографируют яркие весенние цветы
Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду в Крыму
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Гости фотографируют яркие весенние цветы
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду в Крыму
Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду в Крыму
Александр Полегенько © ИА REGNUM

Каждый год в Никитском ботаническом саду проходит Парад тюльпанов, на котором можно увидеть большое разнообразие видов и сортов этих весенних цветов.

Ковры из тюльпанов радуют гостей ботанического сада
Ковры из тюльпанов радуют гостей ботанического сада
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Очередь в Никитский ботанический сад
Гости Никитского ботанического сада
Очередь в Никитский ботанический сад
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Гости Никитского ботанического сада
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Никитский Ботанический Сад, Парад тюльпанов 2021
Никитский Ботанический Сад, Парад тюльпанов 2021
Александр Полегенько © ИА REGNUM
На Параде тюльпанов можно увидеть большое разнообразие видов и сортов этих весенних цветов
На Параде тюльпанов можно увидеть большое разнообразие видов и сортов этих весенних цветов
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду в Крыму
Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду в Крыму
Александр Полегенько © ИА REGNUM
На Параде тюльпанов можно увидеть большое разнообразие видов и сортов этих весенних цветов
Никитский Ботанический Сад, Парад тюльпанов 2021
На Параде тюльпанов можно увидеть большое разнообразие видов и сортов этих весенних цветов
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Никитский Ботанический Сад, Парад тюльпанов 2021
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду в Крыму
Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду в Крыму
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду в Крыму
Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду в Крыму
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду в Крыму
Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду в Крыму
Александр Полегенько © ИА REGNUM
На Параде тюльпанов можно увидеть большое разнообразие видов и сортов этих весенних цветов
На Параде тюльпанов можно увидеть большое разнообразие видов и сортов этих весенних цветов
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду в Крыму
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Никитский Ботанический Сад, Парад тюльпанов 2021
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду в Крыму
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду в Крыму
Александр Полегенько © ИА REGNUM
На Парад тюльпанов в Никитской ботанический сад пришло много гостей
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Гости фотографируют распустившиеся тюльпаны
Александр Полегенько © ИА REGNUM
На Парад тюльпанов в Никитской ботанический сад пришло много гостей
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду в Крыму
Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду в Крыму
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Гости пришли с питомцами, неравнодушными к ярким весенним цветам
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Гости фотографируют распустившиеся тюльпаны
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Гости пришли с питомцами, неравнодушными к ярким весенним цветам
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Гости фотографируются на фоне ярких цветов
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Фото на фоне весенних тюльпанов
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Гости фотографируются на фоне ярких цветов
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Гости фотографируют яркие весенние цветы
Гости фотографируют яркие весенние цветы
Александр Полегенько © ИА REGNUM