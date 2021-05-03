3 мая 2021 | Время чтения 1 мин

Александр Полегенько, , 18:31 — REGNUM Крым — родина тюльпанов, вовсе не Голландия и не Турция, как многие считают. Тюльпаны начали свое шествие по миру именно из Крыма.

Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду в Крыму Александр Полегенько © ИА REGNUM

На Параде тюльпанов можно увидеть большое разнообразие видов и сортов этих весенних цветов Александр Полегенько © ИА REGNUM

Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду в Крыму Александр Полегенько © ИА REGNUM

Дикие тюльпаны среди селекционеров всегда ценились невероятно дорого, и в свое время сначала турки, а затем голландцы приезжали именно сюда, в крымские степи, за образцами популярных в наше время цветов.

Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду в Крыму Александр Полегенько © ИА REGNUM

Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду в Крыму Александр Полегенько © ИА REGNUM

Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду в Крыму Александр Полегенько © ИА REGNUM

Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду в Крыму Александр Полегенько © ИА REGNUM

Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду в Крыму Александр Полегенько © ИА REGNUM Гости фотографируют яркие весенние цветы Александр Полегенько © ИА REGNUM

Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду в Крыму Александр Полегенько © ИА REGNUM

Каждый год в Никитском ботаническом саду проходит Парад тюльпанов, на котором можно увидеть большое разнообразие видов и сортов этих весенних цветов.

Ковры из тюльпанов радуют гостей ботанического сада Александр Полегенько © ИА REGNUM

Очередь в Никитский ботанический сад Александр Полегенько © ИА REGNUM Гости Никитского ботанического сада Александр Полегенько © ИА REGNUM

Никитский Ботанический Сад, Парад тюльпанов 2021 Александр Полегенько © ИА REGNUM

На Параде тюльпанов можно увидеть большое разнообразие видов и сортов этих весенних цветов Александр Полегенько © ИА REGNUM

Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду в Крыму Александр Полегенько © ИА REGNUM

На Параде тюльпанов можно увидеть большое разнообразие видов и сортов этих весенних цветов Александр Полегенько © ИА REGNUM Никитский Ботанический Сад, Парад тюльпанов 2021 Александр Полегенько © ИА REGNUM

Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду в Крыму Александр Полегенько © ИА REGNUM

Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду в Крыму Александр Полегенько © ИА REGNUM

Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду в Крыму Александр Полегенько © ИА REGNUM

На Параде тюльпанов можно увидеть большое разнообразие видов и сортов этих весенних цветов Александр Полегенько © ИА REGNUM

Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду в Крыму Александр Полегенько © ИА REGNUM