Челябинск, , 16:52 — REGNUM В Челябинске маршрутные такси проезжают прямо по дворам жилых домов. Причиной стал ремонт перекрёстка, пишут СМИ.

По данным 74.ru, тот самый перекрёсток находится на пересечении улицы 40-летия Победы и Комсомольского проспекта. При этом водители маршруток зачастую объезжают не по проспекту Победы, а прямо через дворы.

Движение на этом участке закрыли 1 мая на пять дней. В пресс-службе городского управления ГИБДД пообещали направить к этому проблемному участку экипаж ДПС и пригрозили нарушителям штрафом до 1500 рублей. А тем временем водители маршруток, по словам горожан, проложили себе ещё один путь и едут прямо по тротуару на Комсомольском проспекте.

«Здесь творится дичь! Маршрутки с людьми внаглую едут по тротуару, где ходят люди, семьи с детьми. До сих пор ни одного экипажа ГИБДД на перекрестке нет!» — цитирует издание одну из жительниц города.