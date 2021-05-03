Москва, , 16:52 — REGNUM Власти Российской Федерации оценивают как гипотетическую вероятность отключения страны от международной платежной системы SWIFT. Об этом сообщила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в интервью телеканалу RT.

«Сценарий … пока рассматривается как гипотетический», — отметила представитель внешнеполитического ведомства.

Захарова добавила, что на предмет минимизации ущерба от ограничения доступа РФ к «привычным международным финансовым инструментам и платёжным механизмам» уже ведётся межведомственная проработка.

По ее словам, «Систему передачи финансовых сообщений» Банка России можно привести в качестве примера альтернативных инструментов.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале заявил, что в случае введения ограничений на действие системы SWIFT в нашей стране ей можно будет найти альтернативу.

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