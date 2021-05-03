Москва, , 16:50 — REGNUM На Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД) произошло ДТП. Об этом 3 мая сообщается в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Авария произошла в районе Тропаревского лесопарка, где столкнулись два грузовика. По предварительной информации, в результате инцидента есть пострадавшие.

«Движение по внешней стороне МКАД затруднено на 2,5 км», — сказано в сообщении.

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