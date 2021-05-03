Москва, , 16:43 — REGNUM Сроки возобновления фестивалей в Москве, скорее всего, будут определены после майских праздников. Об этом 3 мая сообщил руководитель городского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире YouTube-канала радиостанции «Эхо Москвы».

Чиновник указал, что на данный момент окончательного решения по срокам возобновления этого вида массовых мероприятий еще нет, и принято оно будет после 11 мая.

«Скорее всего, возобновят, но по срокам, я думаю, что окончательное решение будут принимать после праздников», — сказал Немерюк.

Как сообщало ИА REGNUM, в мэрии Москвы пока не планируют вводить новые ограничения для профилактики распространения коронавируса.

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