Женева, Швейцария, , 16:42 — REGNUM Вакцина от коронавируса фармацевтической компании Modrna одобрена для использования в чрезвычайных ситуациях Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), сообщает 3 мая CNN.

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В ВОЗ заявили, что данное решение было принято для того, чтобы взять пандемию под контроль и помочь странам справиться с распространением коронавируса и новых штаммов, вызывающих заболевание COVID-19.

Теперь данный препарат можно будет использовать в рамках программы COVAX, созданной для обеспечения справедливого распределения вакцин по всему миру.

Напомним, ВОЗ уже одобрила пять вакцин для использования в чрезвычайных ситуациях, в том числе AstraZeneca, Pfizer и BioNTech.