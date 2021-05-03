Москва, , 16:37 — REGNUM В повестке работы мэрии Москвы пока не стоит вопрос введения новых ограничений с целью профилактики распространения коронавируса. Об этом 3 мая заявил руководитель городского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире YouTube-канала радиостанции «Эхо Москвы».

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Кроме того, городские власти пока не рассматривают вопрос о том, чтобы изменить предельную заполняемость театров, музеев и концертных залов.

«Пока вопрос увеличения или уменьшения не рассматривается, будем наблюдать», — сказал Немерюк.

Как сообщало ИА REGNUM, в мэрии Москвы пока не рассматривают вопрос о введении запрета на въезд в город в случае роста числа новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в других регионах.

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