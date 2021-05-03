Хельсинки, , 16:32 — REGNUM На грузовом суде Valencia Express, который прибыл в порт Вуосаари в столице Финляндии из Санкт-Петербурга, выявили более 10 случаев COVID-19. Об этом 3 мая сообщили в администрации Хельсинки.

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«На грузовом судне Valencia Express, прибывшем 30 апреля из Санкт-Петербурга в порт Вуосаари, выявлено 11 случаев заражения коронавирусом среди экипажа», — сообщили в администрации.

Отмечается, что всех инфицированных изолировали. Те, с кем они контактировали, помещены на карантин.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным американского университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире, в Финляндии за все время пандемии было выявлено в общей сложности свыше 85,9 тыс. заразившихся коронавирусом.

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