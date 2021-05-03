Бишкек, , 16:30 — REGNUM В Городецком районе Нижегородской области на реке Волге затонул буксир. Об этом сообщили в межрегиональном управлении Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

На месте происшествия побывали инспекторы Росприроднадзора, которые обнаружили нефтяное пятно на поверхности воды рядом с затонувшим судном. Они оперативно выставили боновые заграждения по его периметру, чтобы остановить распространение нефтепродуктов дальше по реке.

Специалисты природоохранного ведомства взяли пробы воды с места затопления буксира, чтобы установить ущерб, нанесенный окружающей среде в результате расползания нефтяного пятна.

Также на месте происшествия работают представители транспортной полиции. Они пытаются установить личность владельца затонувшего судна.