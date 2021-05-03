Саратов, , 16:29 — REGNUM В Саратовской области в целях улучшения обслуживания пассажиров на длинные майские выходные принято решение увеличить количество рейсов речных трамвайчиков. Дополнительные рейсы на маршрутах «Саратов — Сосновка» и «Саратов — Шумейка» назначены на 3 и 10 мая. Об этом сообщает пресс-служба регионального минтранспорта и дорожного хозяйства.

Речные маршруты пользуются особой популярностью у льготных категорий граждан, так как за невысокую плату и с комфортом можно добраться до дачных участков. Так, стоимость проезда в одном направлении составляет: «Саратов — Сосновка» — 66 рублей, «Саратов — Шумейка» — 40 рублей, «Хвалынск — Духовницкое» — 36 рублей.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области с 16 апреля началась навигация для маломерных судов, а с 24 апреля открыли перевозки пассажиров речными трамвайчиками.

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