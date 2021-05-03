3 мая 2021 | Время чтения 4 мин

Открытый с помпой в феврале 2021 года в столице Ямала детский сад «Оленёнок» подвергся жёсткой критике в социальных сетях. Дошкольное учреждение, призванное стать образцовым, разочаровало родителей.

Елена Миронова, , 17:11 — REGNUM Открытый с помпой в феврале 2021 года в столице Ямала детский сад «Оленёнок» подвергся жёсткой критике в социальных сетях. Дошкольное учреждение, призванное стать образцовым, разочаровало родителей.

В детском саду «Оленёнок» Yanao.ru

«Океан возможностей»

«Оленёнок» в Салехарде открыл 12 февраля 2021 года сам губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Этот детский сад стал одним из 22 дошкольных учреждений, которые стали возводить в Ямало-Ненецком автономном округе во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина по обеспечению всех детей местами в яслях. «Оленёнок» принял 240 детей, из которых 40 — в возрасте до трёх лет.

Во время торжественной резки красной ленты отмечалось, что образцовый детский сад «Оленёнок» предлагает уникальную программу творческого развития детей. Здесь созданы театральная студия, студия народных промыслов, проводятся занятия песочной и арт-терапией, а также аква-анимация ‹‹Океан возможностей›, интерактивная студия i-Theatre для создания мультиков.

Детский сад «Оленёнок» Yanao.ru

Кроме того, в «Оленёнке» организована специальная группа для детей от двух месяцев до года с зонами для кормления, специальными кроватками и манежами. Есть в ясельной группе и прогулочная веранда, чтобы в сильный мороз дети могли проводить время на свежем воздухе.

В информации пресс-службы губернатора ЯНАО сообщалось, что за детьми осуществлять присмотр будет 61 сотрудник, 20 из которых — квалифицированные педагоги.

«Услышьте крик души»

Но в реальности «президентский» садик-сказка, садик-мечта оказался, судя по информации, размещённой в группе «Подслушано в Салехарде» в социальной сети «ВКонтакте», не лучше рядовых дошкольных учреждений. Помпезный «Орлёнок», напичканный ультрасовременным оборудованием, в первые же месяцы работы заслужил родительский негатив, который вылился в обращение в департамент образования Салехарда с просьбой разобраться со сложившейся там нездоровой обстановкой — дети приходят домой с рвотой и диареей.

Дмитрий Артюхов на открытии детского сада «Оленёнок» Yanao.ru

«Все были рады открытию нового детского сада. Ладно, первый месяц адаптационный, за детьми был только присмотр и уход. Идёт образовательный процесс. Пять дней в неделю у детей должны проводиться занятия на развитие речи, рисование, лепка, физкультура, музыка. Прошло три месяца. Дети сами по себе занимаются свободной деятельностью в группе — кто какую игрушку найдёт, или смотрят мультики. А что говорить про прогулку? Малыши ни разу не выходили. Сейчас весна, дети хотят свежего воздуха хоть на полчасика. Что касаемо уборки и проветривания в помещении — это тоже оставляет желать лучшего. Воспитатели каждую неделю меняются… Услышьте наш крик души, организуйте проверку», — говорится в обращении.

Судя по сотне комментариев, пребыванием детей в «Оленёнке» недовольны многие. Высказаны претензии к воспитателям, «сидящими в телефонах и ноутбуках». Некоторые родители пишут, что готовы перевести чад в другие сады, только куда? В Салехарде нет избытка мест в детсадах.

В детском саду «Оленёнок» Yanao.ru

«Факт, что в разных группах дети подхватывают ротовирус остаётся фактом. Причём болеют дети, кто ходит в группы на первом этаже и на втором этаже», — намекает на непроходящую эпидемию одна из матерей.

«Согласна, два раза за апрель рвота и диарея. Сил нет, ребёнок мучается, думали мы одни такие… мы ведь мечтали отдать ребёнка в этот сад», — сетует ещё одна родительница.

«За красивым фасадом-обёрткой оказалась обычная группа по присмотру за детьми», — делится разочарованием третья мать.

Отметим, что есть несколько комментариев в защиту педагогов «Оленёнка». К примеру, одна из матерей заявила, что воспитателей группы «Бельчонок», где пребывают двухлетки, «в обиду не дадим». Но, к сожалению, это единичные голоса в общем критичном хоре.

Детский сад «Оленёнок» Yanao.ru

Скептики упрекают родителей, мол, разговаривать надо с воспитателями, жаловаться заведующей, «но у нас сразу в интернеты жалобы пишут, департамент на уши поднимают». Причём «диванные критикессы», упрекающие детсад в текучке кадров, сами места воспитателей и нянечек занять не спешат. Опытные матери в ответ заметили, что не место красит человека, а человек место. Построили прекрасный детский сад, а соответствующие обложке кадры не подобраны.

«Приведу пример. Ребёнок в 1,3 года ходил в кратковременную группу в детский сад «Брусничка». Каждый день воспитатель показывала, что они рисовали ватными палочками, пальчиками, клеили что-то. Пусть это получалось не сразу и не у всех, но дети это делали! Сейчас ребёнок пошёл в «Оленёнок». Занятий нет от слова совсем», — жалуется другая мать.

Дискуссия выдалась жаркой. В пылу слово за слово, родители накидали целый список нарушений, тянущих на «административку». Как сообщает департамент образования Салехарда, «по данному обращению будет незамедлительно проведена проверка и, в случае подтверждения нарушений, приняты меры».