Нагайбакский район, Челябинская область, , 16:23 — REGNUM В Челябинской области отстранили от работы водителя машины скорой помощи, попавшегося пьяным за рулём. Об этом пишут СМИ.

Как пояснили порталу 74.ru, в больнице села Фершампенуаз, это произошло сразу после инцидента. На замену проштрафившемуся вышел другой водитель и работа была продолжена.

И.о. главврача райбольницы Рахматулло Юлдашев добавил, что в момент задержания пьяного водителя машина ехала без пациентов. «В ситуации разбираются руководство медицинского учреждения и правоохранительные органы», — отметил руководитель. .

Как сообщало ИА REGNUM, пьяного водителя задержали вечером 2 мая. Его машину остановили сотрудники ГИБДД для проверки документов.

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