Вашингтон, , 16:43 — REGNUM Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги и госсекретарь США Энтони Блинкен провели встречу 3 мая в Лондоне, в ходе которой они обсудили ситуацию в Мьянме и денуклеаризацию Корейского полуострова. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США.

Выражая озабоченность ядерной программой КНДР, стороны провели консультации по вопросам, представляющим общие интересы безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Также обсуждалась ситуация с коронавирусом, климатом и военным переворотом в Мьянме. Отмечается, что Блинкен и Мотэги решительно осудили действия правоохранительных органов в Мьянме, которые жестоко подавили протесты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти США заявили, что будут защищать Японию в том числе при помощи ядерного оружия в рамках Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности от 1960 года. Об этом было сказано в заявлении, распространенном Белым домом по итогам переговоров президента США Джозефа Байдена с премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой.