Москва, 3 мая 2021, 16:21 — REGNUM Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 52,2 миллиарда рублей врачам и другим работникам, которые помогают в борьбе с коронавирусной инфекцией, а также контактирующим с больными COVID-19. Соответствующее распоряжение опубликовано на интернет-портале правовой информации.
«Выделить Минфину России в 2021 году <…> бюджетные ассигнования в размере 52 297 735,9 тысячи рублей <…> бюджету ФСС РФ на осуществление специальной социальной выплаты медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций <…>, оказывающим медпомощь <…> по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, медицинским работникам, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции», — говорится в тексте распоряжения.
Помимо этого, Минфину РФ в 2021 году выделается 4 662 452,7 тысяч рублей «для предоставления межбюджетного трансферта бюджету ФСС РФ».