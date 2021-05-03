Саратов, , 16:23 — REGNUM В Саратовской области в этом году на добычу гусей, селезней уток и вальдшнепов было выдано около 9 тыс. разрешений. Сезон весенней охоты закончился в апреле. Владельцы разрешений обязаны сдать его по месту получения в 20-дневный срок после окончания сезона.

В связи с продолжительными майскими праздниками срок сдачи разрешений выпадает на выходные дни, поэтому принято решение о продлении сроков сдачи до 13 мая включительно. В комитете охотничьего хозяйства и рыболовства области напоминают, что в мае запрещена добыча диких животных и птиц, нахождение с оружием в угодьях считается грубым нарушением правил охоты.

ИА REGNUM напоминает, в Курганской области проводится полицейская проверка особо жестокой охоты с участием депутата областной думы Дениса Хахалова («Единая Россия»).

Читайте также: Депутата Курганской облдумы подозревают в участии в садисткой охоте