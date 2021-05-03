Берлин, , 16:19 — REGNUM Встреча министров иностранных дел стран G7 предоставит участникам первый шанс на углубление диалога после смены власти в США. Об этом сообщил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

«G7 снова ожила. Это наша первая встреча в данном формате спустя три года — не только как глав МИД, но и как сообщества ценностей», — заявил Маас.

Он добавил, что за последние три года «мир не остановился на месте, а те, кто хочет преобразовать мир в соответствии с совершенно другими ценностями, не ждали нас».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб сообщил, что группа стран «Большой семерки» намерена рассмотреть возможность создания коллективных механизмов быстрого реагирования по сдерживанию российской «пропаганды и дезинформации».

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