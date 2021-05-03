Москва, , 16:22 — REGNUM Мэрия Москвы пока не планирует вводить новые ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом 3 мая заявил руководитель городского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире YouTube-канала радиостанции «Эхо Москвы».

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Также он отметил, что городские власти пока не рассматривают вопрос ограничения въезда в столицу из других регионов в случае роста заболеваемости COVID-19.

«Вероятность ограничения въезда в Москву из соседних регионов из-за третьей волны… такой вопрос пока не рассматривается», — сказал Немерюк.

Как сообщало ИА REGNUM, в мэрии Москвы заявили о минимальной зависимости столицы от импорта продуктов питания.

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