Мехико, , 16:17 — REGNUM Мексиканские врачи использовали для вакцинации населения 18 326 726 доз пяти утвержденных в стране вакцин против COVID-19. Об этом сообщает Prensa Latina со ссылкой на отчёт министерства здравоохранения Мексики.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: болезнь снова наступает — трансляция»

Согласно отчёту, 7 650 150 жителей Мексики уже прошли полную схему иммунизации против COVID-19, то есть врачи уже применили к данным гражданам две дозы различных вакцин, а также однофазный китайский вариант вакцины.

В отчёте также указывается, что число выявленных случаев заражения коронавирусом продолжает снижаться, и предпосылок к третьей волне коронавируса нет.