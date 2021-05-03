Оксана Переможенко, 3 мая 2021, 18:30 — REGNUM 2 мая сотрудники правоохранительных органов города Берегово (Закарпатская область) зафиксировали факт распространения листовок, содержащих угрозы в адрес граждан Украины венгерского происхождения. Провокационные листовки обнаружили на нескольких домах местных жителей, сообщили 2 мая в пресс-службе регионального отделения полиции.
На данный момент правоохранители принимают меры в целях установления лиц, причастных к преступлению. Следователи полиции квалифицируют действия злоумышленников по ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса (нарушение равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности, сопровождающееся угрозами).
Примечательно, что местное издание «Новости Закарпатья» уже «вычислило» виновных произошедшего, которыми якобы оказались «российские спецагенты». К такому выводу сотрудники закарпатского интернет-портала пришли, так как в тексте в одном из слов («украинской») была допущена грамматическая ошибка, которая якобы и «выдала россиян». Работники местного портала также сообщили, что это якобы не первая попытка России поссорить венгров и украинцев Закарпатья. В листовке написано: «Мадьяров на ножи! Вон с украинской земли! Даем вам одну неделю и начнем травить, как крыс! Слава нации! Смерть врагам».
Новость обсудили читатели телеграм-канала «Бородатая Бабушка». Многие отметили, что и сами националисты теоретически могли допустить ошибку в тексте. Кто-то вспомнил и о шествии украинских националистов в городе Ужгороде (Закарпатье), во время которого звучала кричалка «мадьяров на ножи».
«Можно подумать, что весь этот передвижной бродячий галицайский сброд знает хотя бы укр[аинскую] мову…» — отметила Lydmila Lydmila.
«Ну, а кто ещё, конечно, «рука кремля», — шутит Людмила Николаевна.
«Петров и Баширов по личному указанию ПУ. Только тссссс, бАльшой сИкрет», — иронизирует Олег К.
«Ребята уже в собственном языке разобраться не могут…» — добавил Krutu.
«А кто курирует Закарпатье? Или только вопросы таможни интересуют?» — задалась вопросом Юля.
«Мадьяры», по-украински пишется слово с апострофом вместо мягкого языка», — заметила Алла.
«Чтобы быть украинским нацистом, необязательно знать украинскую мову. Как показывает практика последних лет», — отметила Виталий П.
«СБУ развлекается?» — спросил Влад В.
«Когда быстро печатать, можно и не такие ошибки делать», — отметила Elena.
«У нас в Ужгороде (Закарпатская область — О.П.) уже был марш с участием «Свободы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и тогдашнего гражданского корпуса «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Тоже маршировали с этой кричалкой — «Мадярiв на ножi» («Мадьяр (венгров) на ножи» — О.П.)!» — заметил Владимир.
«Учитывая, что «патриоты» отродясь не умели грамотно и правильно писать, то одно из двух: либо все «патриоты» являются «агентами Кремля», либо все патриоты — слабоумное необразованное быдло», — добавил один из комментаторов.
Этих «патриотов» крышует не ФСБ, а СБУ и МВД. Заезжих свободовцев (члены организации, деятельность которой запрещена в РФ), «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — полиция охраняла», — добавил Владимир.
«Да сейчас все школьники и не школьники так пишут, это еще грамотно, я вам скажу», — пишет Artem.
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Напомним, 2 мая, в день годовщины Одесской трагедии, националисты прошли маршем по улицам города Одессы.