Тула, , 16:14 — REGNUM 3 мая в Туле на стадионе «Арсенал» состоится заключительный матч 28-го тура Российской Премьер-лиги по футболу «Арсенал» — «Спартак». Игра начнется в 16:30 по московскому времени. Транслироваться матч будет на канале «Матч ТВ».

Стартовые составы:

«Арсенал»: Шамов, Довбня, Беляев, Сокол, Рассказов, Чаушич, Костадинов, Ковалев, Джорджевич, Кангва, Луценко.

Запасные игроки: Нигматуллин, Комбаров, Аджоев, Ткачев, Громыко, Коновалов, Горбатенко, Левашов, Кангва.

«Спартак»: Селихов, Кутепов, Жиго, Гапонов, Зобнин, Умяров, Крал, Мозес, Промес, Соболев, Ларссон.

Запасные игроки: Хендрикс, Джикия, Понсе, Акмурзин, Ребров, Ещенко, Литвинов, Маркитесов, Шильцов

В последних пяти матчах очного противостояния этих команд тульский «Арсенал» трижды смог одержать победу, «красно-белые» — дважды.

На данный момент «Спартак» с 50-ю набранными очками идет на третьей позиции в турнирной таблице РПЛ. Тульский «Арсенал» с 23-мя очками расположился на тринадцатом месте в зоне вылета.