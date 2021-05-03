Челябинск, , 16:13 — REGNUM В Челябинске жители Калининского и Курчатовского районов пожаловались на запах фекалий. Об этом сообщил в своём телеграм-канале замминистра экологии области Виталий Безруков.

Жалобы начали поступать 2 мая. На место оперативно были направлены инспекторы регионального надзора. Отрабатываются разные версии об источниках запаха. Проверяются очистные сооружения, сельскохозяйственные поля и некоторые промышленные объекты.

«Для проведения дополнительных проверочных мероприятий информация направлена в управление Росприроднадзора», — отметил Безруков. И добавил, что на северо-западе города работает передвижная лаборатория, которая не выявила превышений.