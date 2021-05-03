Мехико, , 16:11 — REGNUM Министр финансов Колумбии Альберто Карраскилья ушёл в отставку в результате отклонения предложения о налоговой реформе, автором которого он является. Об этом пишет Prensa Latina.

Инициатива Карраскильи предусматривала увеличение налога на добавленную стоимость на услуги и продукты и расширение налоговой базы по заработной плате, что, по мнению специалистов, повлияет на средний класс и людей с более низкой покупательной способностью.

Профсоюзы, студенческие организации и коренные народы страны отклонили предложение о реформе, объявив общенациональную забастовку с 28 апреля. Все они вышли на улицы главных городов страны, чтобы оказать давление на правительство Ивана Дуке, чтобы оно не продолжало реализацию инициативы.