Москва, , 16:10 — REGNUM В воздушных гаванях Москвы отменено и задержано 19 авиарейсов. Об этом в понедельник, 3 мая, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Так, по состоянию на 16:07 мск в аэропорту «Домодедово» задержан один рейс, еще два отменено; в аэропорту «Внуково» задержано пять авиарейсов, еще три отменено; в аэропорту «Шереметьево» отменено восемь рейсов.

В воздушных гаванях Москвы не сообщаются причины задержки и отмены авиарейсов.

Напомним, 2 мая ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец журналистам РБК сообщил, что в ближайшее время центральные регионы России накроет мощный североатлантический циклон.