Москва, , 16:08 — REGNUM К 2021 году зависимость Москвы от импортных продуктов питания удалось свести к минимуму. Об этом 3 мая заявил руководитель городского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире YouTube-канала радиостанции «Эхо Москвы».

Чиновник отметил, что изменения в части поставок продуктовых товаров в столицу начались с 2014 года. С тех пор на полках городских магазинов произошла масштабная замена импортной еды на отечественную.

«Это можно увидеть по сырам, и по вину, и другим продуктам, и овощам, и фруктам. На сегодняшний день импортная зависимость Москвы сведена к минимуму», — сказал Немерюк.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Москвы не ожидают дефицита еды в случае новой волны коронавируса в столице.

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