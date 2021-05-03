Вашингтон, , 16:13 — REGNUM В США за последние 24 часа выявили 29 367 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает 3 мая университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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С учетом этих данных общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в США превысило 32,42 млн.

При этом количество скончавшихся от COVID-19 за последние сутки составило 323, а общее число перевалило за отметку в 577 045.

Среди штатов лидирует Флорида, где за день выявлено 3821 новых случаев заражения коронавирусом. На втором месте штат Нью-Йорк — 2783. На третьем — штат Пенсильвания — 2100.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США остаются на первом месте в мире по числу жертв пандемии и по масштабам распространения коронавируса.