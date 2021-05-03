Владимир Станулевич, 3 мая 2021, 18:30 — REGNUM Архангельск — колыбель русского флота. Что бы ни писали воронежские и перяславль-залесские историки и иже с ними, указ Петра Первого о первом в России Архангельском адмиралтействе был подписан в 1693 году и первые корабли русского морского флота спущены на воду в Соломбале. Но мало кто знает, что Петр, построив Санкт-Петербург, перевел на его верфи всех корабельных мастеров и верфь в Соломбале замерла. Так было до восшествия на престол императрицы Анны Иоанновны, давшей второе дыхание архангельским верфям. Но место в Соломбале топило половодье, материалы для строительства часто уносила вода — и решено было поискать более удачное место. Им оказался высокий берег на Быку — у одноименной деревни выше Архангельска на реке. Здесь в 1737 году закипело строительство слипов и эллингов нового Архангельского адмиралтейства. Но недолго продолжалось оживление в здешних местах — новый командир над Архангельским портом — адмирал Бредаль снова предложил вернуться к Соломбальскому острову как месту верфей. Основным аргументом против верфи на Быку были мели Северной Двины в этом месте и большие работы, проделанные в Соломбале в предыдущие годы. Точка зрения Бредаля одолела в кабинетных спорах, и Адмиралтейство навсегда осталось в Соломбале. С точки зрения будущего выбор был правильный. А Адмиралтейство на Быку передали купцу-судостроителю Крылову, у которого оно было ранее изъято для казенных нужд. Крылов успешно строил торговые суда до первой половины XIX века, потом верфь закрылась.

«Праздничный день на Неве». Картина А. Михайловского. В Архангельске была построена половина парусного Балтийского флота
«Праздничный день на Неве». Картина А. Михайловского. В Архангельске была построена половина парусного Балтийского флота
В 1737 году по решению Адмиралтейств-коллегии верфи из Соломбалы были перенесены к деревне Быковская, выше Архангельска по реке
Верфь отмечена на плане города Архангельска XVIII века
В 1737 году по решению Адмиралтейств-коллегии верфи из Соломбалы были перенесены к деревне Быковская, выше Архангельска по реке
Верфь отмечена на плане города Архангельска XVIII века
Возродила кораблестроение в Архангельске императрица Анна Иоанновна. Картина неизвестного художника XVIII века. Музей Кусково
Возродила кораблестроение в Архангельске императрица Анна Иоанновна. Картина неизвестного художника XVIII века. Музей Кусково
Военный парусный корабль XVIII века в разрезе
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Строительство парусного корабля XVIII века
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Килевание парусника XVIII века
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Эллинги и слипы Петербургского адмиралтейства. Такие же были в Архангельске
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Могила на Соломбальском кладбище архангельского кораблестроителя А. Курочкина, построившего десятки линкоров и фрегатов Балтийского флота
Могила историка Архангельского адмиралтейства Н. Огородникова на Соломбальском кладбище
Могила на Соломбальском кладбище архангельского кораблестроителя А. Курочкина, построившего десятки линкоров и фрегатов Балтийского флота
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Могила историка Архангельского адмиралтейства Н. Огородникова на Соломбальском кладбище
Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Летом 2019 года, осматривая берег Северной Двины, я обнаружил на месте Адмиралтейства 1737 года и верфи Крылова водоем правильной прямоугольной формы. Водоем был явно искусственного происхождения, и был вырыт перпендикулярно реке. Можно предположить, что это сухой док времен крыловской верфи. На плане Архангельска 18-го века, опубликованном историком Игорем Гостевым, этот сухой док был отмечен. Более того, рядом на плане находится второй. Пригласив Игоря и музейного археолога, мы обнаружили следы и второго сухого дока, заросшего ивой.

Берег Северной Двины «на Быку»
Берег Северной Двины «на Быку»
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Примета — старое дерево с дуплом
Дупло живописно — как окно на реку
Примета — старое дерево с дуплом
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Дупло живописно — как окно на реку
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
В воде у берега виднеются бревна какой-то старинной конструкции
В воде у берега виднеются бревна какой-то старинной конструкции
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Перпендикулярно к реке — заросший искусственный водоем правильной прямоугольной формы
Следы второго сухого дока верфи нашлись неподалеку в кустах
Перпендикулярно к реке — заросший искусственный водоем правильной прямоугольной формы
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Следы второго сухого дока верфи нашлись неподалеку в кустах
Владимир Станулевич © ИА REGNUM

В планах краеведческого музея — исследование водоема силами отряда подводной археологии МГУ, но из-за ограничений по эпидемии исследования с 2020 года перенесли без особой уверенности на лето 2021 года. Есть опасность уничтожения водоема и остатков Адмиралтейской верфи — примерно здесь мэрия Архангельска планирует строительство ФОКа.

Мы с Игорем Гостевым и археологом Архангельского областного краеведческого музея осмотрели водоем и окрестности
Мы с Игорем Гостевым и археологом Архангельского областного краеведческого музея осмотрели водоем и окрестности
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
На берегу лежат несколько жерновов
Рядом — остатки бревенчатых береговых конструкций
На берегу лежат несколько жерновов
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Рядом — остатки бревенчатых береговых конструкций
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
В одной из частей старинного судового набора торчит гвоздь из кричного, слоистого старинного железа. По мнению археолога, он из XVIII века
Гвоздь из XVIII века
В одной из частей старинного судового набора торчит гвоздь из кричного, слоистого старинного железа. По мнению археолога, он из XVIII века
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Гвоздь из XVIII века
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Живописный берег, на котором стояла верфь купца Крылова, где были построены десятки торговых судов
Живописный берег, на котором стояла верфь купца Крылова, где были построены десятки торговых судов
Владимир Станулевич © ИА REGNUM

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