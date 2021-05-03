3 мая 2021 | Время чтения 2 мин

Владимир Станулевич, , 18:30 — REGNUM Архангельск — колыбель русского флота. Что бы ни писали воронежские и перяславль-залесские историки и иже с ними, указ Петра Первого о первом в России Архангельском адмиралтействе был подписан в 1693 году и первые корабли русского морского флота спущены на воду в Соломбале. Но мало кто знает, что Петр, построив Санкт-Петербург, перевел на его верфи всех корабельных мастеров и верфь в Соломбале замерла. Так было до восшествия на престол императрицы Анны Иоанновны, давшей второе дыхание архангельским верфям. Но место в Соломбале топило половодье, материалы для строительства часто уносила вода — и решено было поискать более удачное место. Им оказался высокий берег на Быку — у одноименной деревни выше Архангельска на реке. Здесь в 1737 году закипело строительство слипов и эллингов нового Архангельского адмиралтейства. Но недолго продолжалось оживление в здешних местах — новый командир над Архангельским портом — адмирал Бредаль снова предложил вернуться к Соломбальскому острову как месту верфей. Основным аргументом против верфи на Быку были мели Северной Двины в этом месте и большие работы, проделанные в Соломбале в предыдущие годы. Точка зрения Бредаля одолела в кабинетных спорах, и Адмиралтейство навсегда осталось в Соломбале. С точки зрения будущего выбор был правильный. А Адмиралтейство на Быку передали купцу-судостроителю Крылову, у которого оно было ранее изъято для казенных нужд. Крылов успешно строил торговые суда до первой половины XIX века, потом верфь закрылась.

«Праздничный день на Неве». Картина А. Михайловского. В Архангельске была построена половина парусного Балтийского флота

В 1737 году по решению Адмиралтейств-коллегии верфи из Соломбалы были перенесены к деревне Быковская, выше Архангельска по реке Верфь отмечена на плане города Архангельска XVIII века

Возродила кораблестроение в Архангельске императрица Анна Иоанновна. Картина неизвестного художника XVIII века. Музей Кусково

Могила на Соломбальском кладбище архангельского кораблестроителя А. Курочкина, построившего десятки линкоров и фрегатов Балтийского флота Владимир Станулевич © ИА REGNUM Могила историка Архангельского адмиралтейства Н. Огородникова на Соломбальском кладбище Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Летом 2019 года, осматривая берег Северной Двины, я обнаружил на месте Адмиралтейства 1737 года и верфи Крылова водоем правильной прямоугольной формы. Водоем был явно искусственного происхождения, и был вырыт перпендикулярно реке. Можно предположить, что это сухой док времен крыловской верфи. На плане Архангельска 18-го века, опубликованном историком Игорем Гостевым, этот сухой док был отмечен. Более того, рядом на плане находится второй. Пригласив Игоря и музейного археолога, мы обнаружили следы и второго сухого дока, заросшего ивой.

Берег Северной Двины «на Быку» Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Примета — старое дерево с дуплом Владимир Станулевич © ИА REGNUM Дупло живописно — как окно на реку Владимир Станулевич © ИА REGNUM

В воде у берега виднеются бревна какой-то старинной конструкции Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Перпендикулярно к реке — заросший искусственный водоем правильной прямоугольной формы Владимир Станулевич © ИА REGNUM Следы второго сухого дока верфи нашлись неподалеку в кустах Владимир Станулевич © ИА REGNUM

В планах краеведческого музея — исследование водоема силами отряда подводной археологии МГУ, но из-за ограничений по эпидемии исследования с 2020 года перенесли без особой уверенности на лето 2021 года. Есть опасность уничтожения водоема и остатков Адмиралтейской верфи — примерно здесь мэрия Архангельска планирует строительство ФОКа.

Мы с Игорем Гостевым и археологом Архангельского областного краеведческого музея осмотрели водоем и окрестности Владимир Станулевич © ИА REGNUM

На берегу лежат несколько жерновов Владимир Станулевич © ИА REGNUM Рядом — остатки бревенчатых береговых конструкций Владимир Станулевич © ИА REGNUM

В одной из частей старинного судового набора торчит гвоздь из кричного, слоистого старинного железа. По мнению археолога, он из XVIII века Владимир Станулевич © ИА REGNUM Гвоздь из XVIII века Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Живописный берег, на котором стояла верфь купца Крылова, где были построены десятки торговых судов Владимир Станулевич © ИА REGNUM

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