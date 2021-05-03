Москва, , 16:03 — REGNUM Эффективный объём байкальского глубоководного нейтринного телескопа Baikal-GVD достигнет проектной мощности в 1 Гт, соответствующей объёму в один кубический километр, к 2027 году. Об этом сообщили представители Лаборатории ядерных проблем им. В. П. Джелепова Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) ТАСС.

Строительство версии повышенной мощности нейтринного телескопа на дне Байкала ведётся с 2000 года. Установка размещена на расстоянии около 3,5 километра от берега, на глубине до 1300 метров в Южной котловине озера. Мощность Baikal-GVD повышается с запуском новых кластеров. В 2021 году нейтринный телескоп начал собирать данные с эффективным объёмом 0,4 кубического километра.

«Ожидается, что уже в 2027 году эффективный объём установки для регистрации ливневых взаимодействий нейтрино достигнет одного кубического километра», — сообщили в Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ.

Baikal-GVD используется для регистрации потоков нейтрино сверхвысоких энергий. Источниками таких частиц являются чёрные дыры, взрывы сверхновых звёзд и активные ядра галактик. При этом нейтрино слабо взаимодействуют с веществом, что позволяет использовать их для изучения процессов в глубоком космосе.

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