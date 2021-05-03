Нальчик, , 16:02 — REGNUM По факту гибели альпинистов в Зольском районе Кабардино-Балкарии проводится доследственная проверка. Об этом 3 мая сообщает следственное управление Следственного комитета (СКР) Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике.

«Следственным отделом … инициировано проведение доследственной проверки по факту гибели при спуске с горы Эльбрус двух альпинистов», — говорится в сообщении.

В настоящее время выясняются причины происшествия.

Как передавало ИА REGNUM, 2 мая пресс-служба Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России сообщила, что на Эльбрусе спасатели нашли тела двух альпинистов, пропавших больше недели назад.

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