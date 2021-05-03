Москва, , 15:55 — REGNUM Новая волна пандемии коронавируса, даже если такая и произойдёт, не сможет спровоцировать нехватку продуктов питания в магазинах. Об этом 3 мая заявил руководитель городского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире YouTube-канала радиостанции «Эхо Москвы».

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По словам чиновника, городские власти следят за доступностью продуктов питания. Причем мониторинг ведется не только в разрезе запасов еды, но и цен на нее.

«На сегодняшний день каких-либо опасений в нехватке тех или иных товаров у нас нет и не ожидается», — заверил Немерюк.

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