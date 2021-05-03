Сеул, , 16:21 — REGNUM В первом квартале 2021 года численность населения семи крупных городов Южной Кореи сократилось на 122 тыс. человек. Об этом сообщает The Korea Herald со ссылкой на данные министерства внутренних дел и безопасности.

Согласно опубликованным данным, в период с января по март население семи крупных городов страны сократилось на 122 083 человека, что является наивысшим спадом с декабря 2019 года.

Известно, что наибольшее сокращение населения наблюдалось в Сеуле (69 981 человек). За ним следовали Пусан (19 547 человек), Тэгу (9417 человек), Ульсан (6763 человека), Инчхон (6367 человек), Тэджон (5419 человек) и Кванджу (4589).

Отмечается, что население столицы упало до 9,59 млн человек, что является самым низким показателем за более чем три десятилетия с середины 1980-х годов.