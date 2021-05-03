Оренбург, , 15:49 — REGNUM Муниципальная власть, несмотря на прогнозируемый мэром Владимиром Ильиных большой резонанс, все же объявила аукцион на благоустройство остановочных пунктов с установкой остановочных павильонов на территории Южного округа города. Информация о конкурсе обнародована на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена лота составляет 40 млн рублей. Такие средства заказчик готов заплатить за 17 «умных остановок»: трех — длинной 5 метров и 14 — длиной десять метров. Комплектация остановочных павильонов должна включать несущий каркас павильона, крышу, ветрозащитные стекла, скамейку, урну, информационную панель, гнездо USB зарядки, центральную консоль с подсвеченной изнутри картой района, информационный короб с двухсторонней экспозицией, опознавательный короб на крыше павильона, кабельную коммутационную систему для силового и слаботочного оборудования павильона. Каркас должен состоять из алюминиевых искусственно состаренных профилей повышенной прочности. Кроме того, подрядчик обязан обновить 12 остановок.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 14 мая. Сам аукцион состоится 17 мая. Партия «умных остановок» должна быть поставлена и установлена в муниципалитете до 15 августа 2021 года.

Напомним, в середине апреля глава Оренбурга во время совещания заявил губернатору, что покупка новых остановок может вызвать широкий резонанс.

Ранее горожане возмущались покупкой «умных остановок», которые появились в областном центре в конце 2019 года. Оренбуржцы назвали трату неэффективной, указав на то, что потрачены огромные бюджетные деньги, а «умная» начинка не работает, да и качество самих конструкций остановок оставляет желать лучшего. Также люди считают, что в городе много других первоочередных проблем, которым необходимо финансирование, например, вопрос бродячих собак.

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