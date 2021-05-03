Чебоксары, , 15:44 — REGNUM В Новочебоксарске полиция устанавливает злоумышленников, которые разбили планшеты на Аллее памяти, посвящённой десантникам знаменитой шестой роты. Об этом сообщается на сайте МВД по Чувашии.

Информация о происшествии поступила в правоохранители органы утром 1 мая. Ведомство установило, что в новочебоксарской Ельниковской роще неизвестные повредили шесть планшетов на Алле памяти парка культуры и отдыха.

По данному факту полиция проводит проверку и просит всех, кто располагает информацией об обстоятельствах происшествия или лицах, причастных к правонарушению, сообщить в дежурную часть или позвонить по телефону 102.

Как сообщало ИА REGNUM, Аллея памяти в Новочебоксарске посвящена 6-ой роте 104-го гвардейского парашютно-десантного полка, отразившей атаку 500 боевиков в Аргунском ущелье Чечни. Сражение произошло 1 марта 2000 год, тогда из 90 десантников остались в живых шестеро бойцов. В Новочебоксарске установили планшеты с портретами погибших десантников и описанием их подвига.

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