8 мая 2021 | Время чтения 1 мин

Город Керчь подвергался массированным атакам немецко-фашистской авиации уже с октября 1941 г. После ожесточенных двухнедельных боев в середине ноября город был захвачен гитлеровцами, однако был полностью освобожден от захватчиков 30 декабря 1941 г.

Анна Наводничая, , 10:00 — REGNUM Город Керчь подвергался массированным атакам немецко-фашистской авиации уже с октября 1941 г. После ожесточенных двухнедельных боев в середине ноября город был захвачен гитлеровцами, однако был полностью освобожден от захватчиков 30 декабря 1941 г.

Освобождение Керчи. Бои в городе. Апрель 1944 года МАММ / МДФ

За полтора месяца первой оккупации жители Керчи понесли огромные человеческие потери. Только в Багеровском рву гитлеровцы расстреляли более семи тысяч человек.

В ходе нового наступления крупных вражеских сил, сосредоточенных на Керченском полуострове, несмотря на отчаянную оборону, в мае 1942 г. город Керчь снова был захвачен фашистами.

В историю Великой Отечественной войны вошло упорное и длительное сопротивление воинов Красной армии в Аджимушкайских катакомбах, где практически с самого начала оккупации были созданы отряды партизан, использовавшие пещеры каменоломен как базы и укрытия.

Разгром гитлеровских войск на Кавказе и выход Красной армии на Таманский полуостров ознаменовали начало боев за освобождение полуострова Крым.

Во время военных действий в Керчи было уничтожено 85% сооружений и зданий. Освободителей города встречало чуть более 30 тыс. жителей, в то время как в 1940 г. их насчитывалось почти 100 тыс.

Город Керчь был полностью освобожден 11 апреля 1944 г.

Звание города-героя присвоено Керчи 14 сентября 1973 г.

Окна ТАСС. Керчане у стенда с фотографиями жертв расстрела в Багеровском рву. 1942 МАММ / МДФ

Освобождение Керчи. Бои в городе. Апрель 1944 года МАММ / МДФ