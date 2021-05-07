7 мая 2021 | Время чтения 1 мин

С первых дней войны здесь были слышны раскаты залповых орудий. Уже в августе 1941г. в близлежащих районах солдаты Красной армии начали отражать напор противника. Защита Одессы стала образцом стойкости и героизма. Ее защитники больше чем на два месяца сковали у стен города 18 немецко-фашистских дивизий, вывели из строя больше 160 тыс. вражеских солдат и офицеров, до 200 самолетов и 100 танков.

Анна Наводничая, , 10:00 — REGNUM Одесса — крупный город и важнейший морской порт на побережье Чёрного моря.

Освободители. Одесса. Апрель 1944 года МАММ / МДФ

С первых дней войны здесь были слышны раскаты залповых орудий. Уже в августе 1941 г. в близлежащих районах солдаты Красной армии начали отражать напор противника.

Защита Одессы стала образцом стойкости и героизма. Ее защитники больше чем на два месяца сковали у стен города 18 немецко-фашистских дивизий, вывели из строя больше 160 тыс. вражеских солдат и офицеров, до 200 самолетов и 100 танков. Защита Одессы отличалась высочайшей энергичностью, отлично скоординированным взаимодействием сухопутных войск и флота и содействовала срыву гитлеровского плана «блицкриг».

Невзирая на многочисленные потери, враг всё-таки смог отбросить наши войска к Днепру, и линия фронта и кровавых боев протянулась от Херсона до Кременчуга. Немецко-фашистские войска оккупировали город на протяжении 30 месяцев.

10 апреля 1944 г. войска Красной армии при содействии партизан освободили Одессу. Родина высоко оценила своих защитников. 14 воинам, защищавшим Одессу, присвоено звание Героя Советского Союза.

Звание города-героя присвоено Одессе 8 мая 1965 г.

Освобождение. Одесса. Горожанка снимает табличку с именем Адольфа Гитлера, присвоенным улице Карла Маркса (Екатерининской) во время оккупации. Апрель 1944 года МАММ / МДФ