Москва, , 15:45 — REGNUM Гастроном «Елисеевский» на Тверской улице в Москве возобновит свою работу. Об этом 3 мая заявил руководитель городского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк во время выступления в передаче на YouTube-канале радиостанции «Эхо Москвы».

«Относительно «Елисеевского» — «Елисеевский» будет работать», — заверил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, известный московский гастроном со 120-летней историей прекратил свою работу 11 апреля 2021 года. На данный момент находящиеся в собственности города помещения торгового объекта являются предметом судебного спора со стороны арендатора.

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